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Municipal

Liés à des difficultés dans les interventions

Saint-Victor résout des problèmes de sécurité incendie avec Saint-Alfred

2026-09-24-Sécurité incendie - Saint-Victor salue les efforts de Saint-Alfred
Photo: Courtoisie | Municipalité de Saint-Victor

Le maire de Saint-Victor Jonathan Bolduc et la mairesse de Saint-Alfred Marie-Josée Therrien

Des lacunes en matière de sécurité incendie relevées par le service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Victor sur le territoire de Saint-Alfred, desservi par ce service depuis plusieurs années, sont maintenant réglées, a fait savoir la Municipalité de Saint-Victor.

Les problématiques avaient été signifiées par le SSI de Saint-Victor à Saint-Alfred il y a quelques années. 

En 2023, le conseil municipal de Saint-Victor avait adopté une résolution soulignant que les services d'urgence avaient eu de la difficulté à circuler sur trois chemins en mauvais état au printemps, que le point de ravitaillement en eau n'était pas conforme, et que le détour imposé par la fermeture du ponceau du 1er Rang pouvait retarder les interventions.

« Les routes ayant été ciblées ont pris du mieux, la réserve d'eau fut travaillée ces dernières semaines pour rétablir son étanchéité, et bien sûr, le ponceau du 1er Rang fut reconstruit, avec une aide majeure du gouvernement du Québec, a précisé le maire de Saint-Victor, Jonathan Bolduc. On comprend que ces mesures aient nécessité des investissements, mais qui s'avéraient aussi nécessaires afin d'assurer leur propre sécurité. C'est ainsi mission accomplie! »

M. Bolduc a également souligné la qualité des échanges avec Saint-Alfred, remerciant la mairesse Marie-Josée Therrien et son conseil. 

Les maires et les directions générales des deux municipalités maintiennent des communications fréquentes afin que toute nouvelle situation soit rapidement rapportée et traitée.

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