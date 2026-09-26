Le maire Francis Gagné remporte le Prix Jean-Marie-Moreau

Le maire Francis Gagné a reçu son prix des mains du président de la Fédération québécoise des municipalités, Jacques Demers.

Le maire de Saint-Bernard, Francis Gagné, a reçu le prix Jean-Marie-Moreau, décerné annuellement par la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

La distinction, qui récompense l’engagement, le leadership et le dynamisme d’une ou d'un élu municipal, lui a été remise lors d'une cérémonie, jeudi, dans le cadre du Congrès annuel de l'organisme, qui s'est tenu à Québec.

« Depuis son arrivée à la mairie de Saint-Bernard, Francis Gagné se démarque par sa vision novatrice et son engagement envers le développement durable de sa communauté », ont indiqué les responsables de la FQM pour expliquer leur choix. Sous son leadership, la municipalité a mis en œuvre plusieurs projets structurants touchant l’environnement, les services aux familles, l’habitation et l’aménagement du territoire. Reconnu pour sa capacité à transformer les idées en réalisations concrètes, il contribue activement à bâtir un milieu de vie dynamique, attractif et tourné vers l’avenir.

Les deux autres finalistes au prix était la mairesse de Fortierville, Julie Pressé, et le maire de Charlemagne, Normand Grenier.

Fondée en 1944, la FQM réunit plus de 1 050 membres répartis sur l’ensemble du territoire québécois.