La Ville de Saint-Georges acquiert la propriété des Sœurs de la Charité de Saint-Louis pour la somme de 4 250 000 $.

Le conseil municipal a entériné la décision, lundi en séance régulière, par voie de résolution.

L'administration georgienne lorgnait ce lieu depuis un certain temps. Elle avait d’ailleurs déposé un droit de préemption sur cette propriété en septembre 2023.

L'endroit était en vente depuis plus d'un an.

Située au 1250-1264 de la 90e rue, la propriété comprend deux bâtiments d’habitation dont l’un de deux étages, d’une superficie de plancher totale de 18 463 pieds carrés et l’autre de trois étages, d’une superficie de plancher totale de 21 345 pieds carrés (sous-sols inclus). Sur ce terrain de 875 000 pieds carrés, se trouvent également un garage, une petite cabane à sucre et deux lacs.

L’évaluation municipale de l'ensemble du site est établie à 5,5 M$. La Ville en prendra possession le 1er avril 2027. Sa toute première utilisation sera d’accueillir des représentants des Jeux du Québec en juillet et en août de la même année.

À l'origine, le lieu a été aménagé dans les années 1920 par Beloni Poulin, un homme d'affaires et maire d'Aubert Gallion. L'endroit a porté le nom de la Villa des Sapins. C'est en 1965 que les Soeurs de la Charité avaient acheté l'endroit, ayant passé dans les mains de plusieurs propriétaires au fil des ans.

Pour la mairesse Manon Bougie et les membres du conseil, il s’agit d’une opportunité que la municipalité devait saisir, puisqu’il s’agit de l’un des rares terrains, dans ce secteur de la Station, offrant un vaste espace vert. Le conseil se donne d’ailleurs comme mission d’y aménager un parc accessible à l’ensemble de la population.

« Nous sommes fiers de mettre la main sur ce joyau naturel au cœur d’un quartier dynamique. Les bâtiments permettront notamment à la Ville de répondre à un besoin d’espace pour ses bureaux en plus d’accentuer la qualité de vie de ses citoyens qui pourront apprécier tous les charmes de l’endroit à court et à moyen terme », a souligné la mairesse.