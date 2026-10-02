Nouvelle-Beauce: sondage à l'égard du développement éolien

La MRC de La Nouvelle-Beauce a lancé un sondage afin de mieux connaître les préoccupations et les attentes de la population à l’égard du développement éolien.

Le sondage s’adresse aux personnes qui résident en Nouvelle-Beauce ou qui y possèdent ou y louent une propriété et porte sur le développement éolien dans son ensemble. Les citoyens sont invités à faire connaître ce qui leur importe: les enjeux à considérer, les lieux et les paysages à préserver ainsi que les conditions qu’ils souhaiteraient voir prises en compte. Pour en savoir plus sur la démarche et participer au sondage, rendez-vous sur le site internet de la MRC.

Accessible en ligne jusqu’au 13 novembre 2026, il marque la première étape d’une démarche de consultation citoyenne.

Les réponses au sondage serviront d’abord à alimenter le travail en cours sur le Règlement de contrôle intérimaire (RCI), qui viendra encadrer d’éventuels projets éoliens. Elles aideront aussi les élus à poursuivre leur réflexion sur la suite du dossier.

« Le dossier évolue rapidement et c’est important d’écouter la population maintenant. On invite les gens à participer, qu’ils aient déjà une opinion sur l’éolien ou non. Le sondage prend seulement une dizaine de minutes et ça vaut la peine de prendre ce temps-là pour nous aider à avoir un portrait le plus juste possible de ce qui compte pour les gens et pour leur milieu. Ce n’est pas un référendum pour ou contre l’éolien, ni une consultation pour se prononcer sur les projets actuellement à l’étude sur notre territoire. L’objectif, c’est vraiment de mieux comprendre ce qui est important pour les gens d’ici », a souligné Olivier Dumais, préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Parmi les participants au sondage, une carte-cadeau de 700 $ à La Cache à Maxime à Scott sera tirée. Elle est valide pour l’hébergement, la restauration et le Noah Spa.

D’autres façons de participer à la consultation

La démarche se poursuivra avec une consultation publique en personne le 9 décembre 2026. Le lieu, l’heure et les modalités d’inscription seront annoncés prochainement.

Parallèlement, les personnes qui souhaitent présenter plus en détail leurs préoccupations, leurs arguments ou leurs propositions peuvent également transmettre un mémoire, une lettre ou un autre document. Ces contributions seront remises aux élus. Les documents doivent être envoyés au plus tard le 9 décembre 2026, par courriel à mrc@nouvellebeauce.com ou par la poste au 280, boulevard Vachon Nord, bureau 200, Sainte-Marie (Québec) G6E 0H2.