Lundi 28 septembre
Tour d'horizon du conseil municipal de Saint-Georges
Le conseil municipal de Saint-Georges a tenu une séance relativement légère ce lundi 28 septembre, entièrement consacrée à des dossiers administratifs et à la préparation du budget 2027, en pleine campagne électorale provinciale.
Deux ententes de financement culturel ont retenu l'attention. Le conseil a accordé une aide de 120 000 $ à Beauce Art, l'International de sculpture, pour ses activités de 2027, en soulignant l'apport de son musée à ciel ouvert pour la région.
Une seconde aide de 125 000 $ a été versée au Comité des fêtes de Saint-Georges, dont les activités de l'an prochain incluront la Fête nationale, la Fête de la famille, la Fête de la Confédération et le Sentier féérique.
Le conseil a aussi procédé à quelques changements au sein de ses comités. Jean-Claude Gagné a été renommé pour deux ans au comité des loisirs et de la culture, en remplacement de Daniel Drouin et Daniel Jacques, qui ne renouvelaient pas leur mandat. Le conseiller Philippe Breton a par ailleurs été nommé au comité des fêtes de Saint-Georges, où il remplace Olivier Duval.
Le conseil en bref
Zonage et règlements : le conseil a adopté le règlement 985-2026, qui autorise des immeubles de 12 logements dans le prolongement de la 160e Rue et sur la 24e Avenue projetée, ainsi que le règlement 987-2026 fixant la tarification du centre de ski pour la prochaine saison.
Contrats et comptes : le conseil a attribué des contrats pour des travaux électriques au centre de ski (37 700,53 $, Renauld Bourque Électrique), le prolongement de la 40e Rue dans le secteur du parc industriel Ouest (3 028 479,44 $, R J Dutil & Freres) et la construction du stationnement P-8 au terrain synthétique de soccer (267 275,09 $, Giroux et Lessard, dont la moitié facturée au Cégep Beauce-Appalaches).
Vie municipale : les élus ont notamment souligné le lancement de la série documentaire De fil en histoire, soulignant les 50 ans de la Société du patrimoine des Beaucerons, ainsi que la tenue d'une soirée hommage aux employés municipaux. Plusieurs conseillers ont participé aux deux soirées de travail sur le plan triennal d'immobilisations, dont la présentation est prévue dans les prochaines semaines. La mairesse Manon Bougie a rappelé la tenue des élections provinciales le 5 octobre et la fermeture des bureaux municipaux le mercredi 30 septembre pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.
La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le mardi 13 octobre, la mairesse ayant précisé qu'elle sera remplacée ce soir-là par le conseiller Jean-Pierre Fortier en raison d'un déplacement au Sommet international sur l'innovation municipale.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Catherine Garon reprend le flambeau de la prévention incendie
Le Service incendie St-Martin/St-René/St-Théophile souligne le départ à la retraite de François Poirier, qui a occupé le poste de responsable du bureau de prévention incendie pendant trois ans, avant de prendre sa retraite au début du mois d'août. Selon le service incendie, M. Poirier a été « bien plus qu'un responsable », étant celui ...LIRE LA SUITE
Nouvelle-Beauce: sondage à l'égard du développement éolien
La MRC de La Nouvelle-Beauce a lancé un sondage afin de mieux connaître les préoccupations et les attentes de la population à l’égard du développement éolien. Le sondage s’adresse aux personnes qui résident en Nouvelle-Beauce ou qui y possèdent ou y louent une propriété et porte sur le développement éolien dans son ensemble. Les ...LIRE LA SUITE
Saint-Benjamin: un délai jugé trop court pour sauver l'église
Rose-Marie Poulin, à l'origine de la pétition demandant un report de la démolition de l'église de Saint-Benjamin, a publié une réplique aux propos tenus par le maire Alex Veilleux dans un article récent d' EnBeauce.com. Elle y conteste la façon dont ses démarches ont été présentées et rappelle l'historique d'un dossier dans lequel, ...LIRE LA SUITE