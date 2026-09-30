Tour d'horizon du conseil municipal de Saint-Georges

Le conseil municipal de Saint-Georges a tenu une séance relativement légère ce lundi 28 septembre, entièrement consacrée à des dossiers administratifs et à la préparation du budget 2027, en pleine campagne électorale provinciale.

Deux ententes de financement culturel ont retenu l'attention. Le conseil a accordé une aide de 120 000 $ à Beauce Art, l'International de sculpture, pour ses activités de 2027, en soulignant l'apport de son musée à ciel ouvert pour la région.

Une seconde aide de 125 000 $ a été versée au Comité des fêtes de Saint-Georges, dont les activités de l'an prochain incluront la Fête nationale, la Fête de la famille, la Fête de la Confédération et le Sentier féérique.

Le conseil a aussi procédé à quelques changements au sein de ses comités. Jean-Claude Gagné a été renommé pour deux ans au comité des loisirs et de la culture, en remplacement de Daniel Drouin et Daniel Jacques, qui ne renouvelaient pas leur mandat. Le conseiller Philippe Breton a par ailleurs été nommé au comité des fêtes de Saint-Georges, où il remplace Olivier Duval.

Le conseil en bref

Zonage et règlements : le conseil a adopté le règlement 985-2026, qui autorise des immeubles de 12 logements dans le prolongement de la 160e Rue et sur la 24e Avenue projetée, ainsi que le règlement 987-2026 fixant la tarification du centre de ski pour la prochaine saison.



Contrats et comptes : le conseil a attribué des contrats pour des travaux électriques au centre de ski (37 700,53 $, Renauld Bourque Électrique), le prolongement de la 40e Rue dans le secteur du parc industriel Ouest (3 028 479,44 $, R J Dutil & Freres) et la construction du stationnement P-8 au terrain synthétique de soccer (267 275,09 $, Giroux et Lessard, dont la moitié facturée au Cégep Beauce-Appalaches).



Vie municipale : les élus ont notamment souligné le lancement de la série documentaire De fil en histoire, soulignant les 50 ans de la Société du patrimoine des Beaucerons, ainsi que la tenue d'une soirée hommage aux employés municipaux. Plusieurs conseillers ont participé aux deux soirées de travail sur le plan triennal d'immobilisations, dont la présentation est prévue dans les prochaines semaines. La mairesse Manon Bougie a rappelé la tenue des élections provinciales le 5 octobre et la fermeture des bureaux municipaux le mercredi 30 septembre pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le mardi 13 octobre, la mairesse ayant précisé qu'elle sera remplacée ce soir-là par le conseiller Jean-Pierre Fortier en raison d'un déplacement au Sommet international sur l'innovation municipale.