Saint-Georges: Jeux du Québec, piste de BMX et boisé Lacroix au menu du conseil

Le conseil municipal de Saint-Georges a traité une vingtaine de résolutions ce lundi soir, allant de l'attribution de plusieurs contrats à l'embauche de nouveaux employés, en passant par une entente encadrant le bénévolat en vue des Jeux du Québec 2027 et un projet de climatisation du Centre culturel Marie-Fitzback.

Les élus ont aussi répondu aux questions d'une citoyenne sur l'avenir du boisé du domaine Lacroix.

Une lettre d'entente pour encadrer le bénévolat pendant les Jeux du Québec 2027

Le conseil a accepté une lettre d'entente avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de la ville de Saint-Georges (CSN), en prévision de la finale des Jeux du Québec que la ville accueillera à l'été 2027. La résolution vise à encadrer le recours à des bénévoles dans le respect de la convention collective en vigueur, qui lie les parties jusqu'au 31 décembre 2027.

Le document précise que l'événement nécessitera une mobilisation exceptionnelle et temporaire de ressources, d'où la nécessité d'adapter certaines clauses de la convention pour toute la durée des Jeux. La mairesse et la greffière ont été autorisées à signer l'entente pour et au nom de la Ville.

Vers la climatisation du Centre culturel Marie-Fitzback

La Ville de Saint-Georges déposera une demande d'aide financière de 240 000 $ au Fonds Région et Ruralité (FRR) 2025-2028, dans le volet local géré par la MRC de Beauce-Sartigan, pour un projet d'amélioration de l'accessibilité au Centre culturel Marie-Fitzback évalué à 500 000 $.

Dans les faits, le projet vise essentiellement à climatiser le bâtiment. « C'est surtout de climatiser le bâtiment, parce que là, présentement nos employés ont chaud », a indiqué Karine Veilleux, directrice générale, ajoutant que la chaleur limite aussi la fréquentation de certains usagers.

Des améliorations pour la piste de BMX du parc Pomerleau

Le conseil a accepté deux directives de changement dans le cadre du projet d'aménagement de la piste de BMX au parc Pomerleau, pour des montants de 26 141,13 $ et 9 034,02 $, soit 35 175,15 $ au total, taxes incluses.

La somme sera financée par une subvention à recevoir, telle que prévue au plan triennal d'immobilisations 2026, dans le cadre du programme des Jeux du Québec.

Ces ajustements constituent des travaux complémentaires visant à améliorer la stabilité et la pérennité de certains ouvrages, ainsi qu'à bonifier les possibilités d'utilisation de la piste. « C'est un projet qui est subventionné avec les Jeux du Québec. En plus, ça avait sorti beaucoup moins cher. Puis se sont des améliorations qui vont permettre -aux installations- qu'elles soient plus compétitives ou attrayantes pour les gens qui vont venir les utiliser », a précisé la mairesse, Manon Bougie.

Une citoyenne s'inquiète de l'avenir du boisé du domaine Lacroix

Lors de la période de questions, la citoyenne Aurélia Giusti a interpellé le conseil sur l'avenir du boisé du domaine Lacroix, situé entre les 120e et 125e rues, actuellement à vendre et sur lequel la Ville détient un droit de préemption.

« Actuellement, c'est pas dans notre intention d'acheter le terrain », a répondu la mairesse, précisant que les efforts de développement de parcs et de sentiers sont pour l'instant concentrés sur le domaine des Sœurs, récemment acquis par la Ville (voir article en cliquant ici).

Madame Giusti a demandé si un parc reliant le boisé Lacroix au parc Rodrigue pourrait un jour voir le jour, rappelant qu'il s'agit du dernier boisé du centre-ville, à proximité de la polyvalente, et qu'on y trouve à la fois de la faune et des barrages.

« Si jamais il y avait un développement ou un projet, c'est sûr qu'on pose un regard sur ça, puis on est sensible au fait, lorsqu'il y a des développements qui se font dans la ville, de demander par exemple que les pistes cyclables soient poursuivies, qu'il y ait une certaine cohérence avec les aménagements qu'on a. Donc, on a la même sensibilité là avec ce secteur-là aussi », a complété Manon Bougie.

Le conseil en bref

Autres projets d'infrastructures : une directive de changement a été acceptée pour la réfection des infrastructures en bois du parc des Sept-Chutes (35 755,63 $). Le conseil a aussi autorisé une aire de virage dans la 24e rue pour permettre la construction d'un immeuble de six logements, ainsi que le renouvellement pour trois ans du bail de la boutique du centre de ski avec Entreprise Roy et Nadeau.



Nominations et formations : Olivier Duval a été nommé administrateur au conseil d'administration de Beauce Art.

Correspondance : l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Chaudière-Appalaches a confirmé l'octroi d'une aide financière de 25 000 $ à la Ville pour l'accompagnement en loisirs des personnes handicapées.

Vie communautaire : les élus ont souligné le succès de plusieurs événements estivaux, dont le triathlon (123 inscriptions), la Flambée (environ 2 000 personnes, dévoilement de la mascotte de la 61e finale des Jeux du Québec, dont le nom sera révélé le 8 septembre) et la fête de clôture du club de lecture Croque-livres, où près de 9 000 livres lus ont été comptabilisés.

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le 14 septembre.