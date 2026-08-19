Saint-Elzéar: Jenny Lehoux se lance dans la course au poste 4

L’équipe Réussir ensemble – Hugo Berthiaume a annoncé la candidature de Jenny Lehoux au poste de conseillère municipale numéro 4 en vue des élections municipales prévues à Saint-Elzéar le dimanche 25 octobre prochain.

Jenny Lehoux se joint à l’équipe à la suite du départ de la conseillère Josée Camiré, dont l’engagement envers la communauté de Saint-Elzéar a profondément marqué les membres de l’équipe et la population.

Une voix forte pour le milieu agricole

Il était essentiel pour le maire Hugo Berthiaume et son équipe de maintenir une représentation forte du secteur agricole au sein de l’équipe. L’agriculture occupe une place centrale dans l’identité et le développement de Saint-Elzéar, et la présence de Mme Lehoux permettra de poursuivre et d’accentuer le travail visant à favoriser une cohabitation harmonieuse entre les différents secteurs de la communauté.

Native de Saint-Elzéar, Jenny Lehoux est productrice agricole avec son conjoint et ses filles. Elle exploite une entreprise spécialisée dans la production laitière, en plus d’être impliquée dans la production acéricole et les grandes cultures.

Son engagement dans le milieu agricole est également bien établi. Présidente de l’UPA de la Nouvelle-Beauce depuis 2023, elle siège sur plusieurs comités et instances de la région. Au fil des années, elle a toujours eu à cœur le développement, la vitalité et la préservation de l’agriculture sur le territoire.

Une implication qui dépasse le secteur agricole

L’engagement de Jenny Lehoux envers sa communauté dépasse également le secteur agricole. Elle a notamment été secrétaire des Fêtes de Chez Nous de 2018 à 2022, contribuant activement à la vie communautaire et à l’organisation d’activités rassembleuses pour les citoyens de Saint-Elzéar.

Cette expérience, combinée à sa connaissance du territoire, à son implication et à son

expérience dans le milieu agricole, fait d’elle une candidate qui souhaite mettre son énergie au service de l’ensemble de la communauté.

« Je suis très heureuse de me lancer en politique municipale aux côtés d’Hugo et de l’ensemble de l’équipe en place. J’ai sincèrement le souhait d’apporter mon expertise à un autre niveau et de contribuer à la vie communautaire de ma collectivité. Les citoyens pourront toujours compter sur moi afin de défendre les intérêts collectifs des producteurs, mais également ceux de l’ensemble des Elzéaroises et des Elzéarois », a mentionné la candidate au poste 4.