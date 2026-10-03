Pompiers de Saint-Martin, Saint-René et Saint-Théophile
Catherine Garon reprend le flambeau de la prévention incendie
Le Service incendie St-Martin/St-René/St-Théophile souligne le départ à la retraite de François Poirier, qui a occupé le poste de responsable du bureau de prévention incendie pendant trois ans, avant de prendre sa retraite au début du mois d'août.
Selon le service incendie, M. Poirier a été « bien plus qu'un responsable », étant celui qui a posé les bases du bureau de prévention tel qu'il existe aujourd'hui.
« Avec passion et souci du bien-être de nos citoyens, il a bâti, structuré et fait grandir ce service essentiel au sein de notre organisation », indique le service incendie dans une publication, ajoutant que la prévention incendie est devenue, grâce à son engagement, « une priorité concrète » sur le territoire des trois municipalités.
Catherine Garon reprend désormais ce rôle à titre de technicienne en prévention incendie. Elle fait partie du Service incendie depuis cinq ans, où elle a œuvré comme pompière, ce qui lui a permis de se familiariser avec le terrain, les gens et les réalités de l'organisation. Le service incendie la décrit comme « une relève naturelle et enthousiaste », misant sur son expérience et son dévouement pour poursuivre le travail amorcé par M. Poirier.
Les citoyens ayant des questions ou des demandes liées à la prévention incendie peuvent désormais joindre Mme Garon au 418 382-5035, poste 111, ou par courriel à prevention@st-martin.qc.ca.
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