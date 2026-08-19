Nouvelle nomination
Charles Marois promu directeur des loisirs à La Guadeloupe
La Municipalité de La Guadeloupe a annoncé la promotion de Charles Marois au poste de directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.
M. Marois était arrivé au sein de l’équipe municipale le 9 décembre 2025. Depuis son entrée en fonction, la Municipalité indique qu’il s’est démarqué par son implication, son professionnalisme et son engagement envers la communauté.
Selon La Guadeloupe, son initiative, son autonomie et la qualité de son travail sont reconnues par les membres du conseil municipal, l’équipe administrative et les citoyens.
Cette nomination vise à souligner la confiance que lui accorde la Municipalité, ainsi que l’appréciation de son dévouement et de sa contribution au sein de l’organisation.
La Municipalité de La Guadeloupe a tenu à féliciter Charles Marois et à lui souhaiter du succès dans ses nouvelles fonctions.
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