Du 1er au 26 septembre
Un rallye pour parcourir et découvrir Les Etchemins
Un tout premier Rallye découverte des Etchemins se déroulera du 1er au 26 septembre prochains, à travers les 13 municipalités du territoire.
Les participants pourront faire le rallye librement et choisir parmi trois trajets ou relever le défi de compléter les trois. Tout au long du parcours, ils seront invités à répondre à différentes questions tout en découvrant la région. Chaque trajet est d’une durée approximative de trois heures.
Le parcours du Trajet A passe par Saint-Magloire, Saint-Camille-de-Lellis, Sainte-Sabine et Sainte-Justine; le Trajet B sillonne Saint-Zacharie, Sainte-Aurélie, Saint-Prosper et Saint-Benjamin; enfin le Trajet C explore Sainte-Rose-de-Watford, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Cyprien, Lac-Etchemin et Saint Luc-de-Bellechasse
L’activité est gratuite et accessible à tous. En plus du carnet de route du rallye avec les questionnaires, un carnet d’activités spécialement conçu pour les enfants sera également remis aux familles participantes.
Pour clore le rallye, un rassemblement festif est prévu le samedi 26 septembre, à partir de 10 h 30, à l’Éco-Parc des Etchemins, à Lac-Etchemin. Les participants pourront corriger leur questionnaire, échanger et prendre part aux différentes activités interculturelles proposées. À cette même occasion, on procèdera au tirage des prix de participation au rallye, d'une valeur totale de 2 000 $ sous forme de certificats-cadeaux.
Les personnes qui veulent s'inscrire peuvent s'exécuter sur le site Web de la MRC des Etchemins ou en personne, dans l’un des bureaux municipaux du territoire pour se procurer le carnet de participation.
L'activité est réalisée dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Elle est une initiative de la Table de concertation en immigration des Etchemins, avec le soutien et la collaboration de la MRC des Etchemins, Communautés Enracinées, le CJE Etchemins, Groupe Alpha des Etchemins, Parentaime – Maison de la famille des Etchemins et Santé Québec Chaudière-Appalaches.
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