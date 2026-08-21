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La Guadeloupe

Les 50 ans du Centre sportif Armand-Racine célébrés demain

Les 50 ans du Centre sportif Armand-Racine célébrés demain
Photo: Sylvio Morin/EnBeauce.com

C'est demain que la Municipalité de La Guadeloupe tiendra les célébrations du 50e anniversaire du Centre sportif Armand-Racine. 

En après-midi, les bénévoles seront à l'honneur lors d'un Gala de reconnaissance. Cette cérémonie soulignera l'engagement exceptionnel des personnes qui, au fil des années, ont contribué au développement du Centre sportif et à la vitalité de la communauté.

Plusieurs distinctions seront remises, dont le Prix Révélation de l'année, le Prix Bénévole de l'année, le Prix Distinction – Hommage aux bâtisseurs de la communauté ainsi que le Prix Coup de cœur municipal

Les célébrations se poursuivront en soirée avec un spectacle qui promet de faire vibrer le Centre sportif. Dès 19 h, les portes ouvriront au public, avant de laisser place, à 20 h 30, au groupe Hells Bells Québec, qui présentera un hommage électrisant au légendaire groupe AC/DC.

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