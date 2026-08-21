La Guadeloupe
Les 50 ans du Centre sportif Armand-Racine célébrés demain
C'est demain que la Municipalité de La Guadeloupe tiendra les célébrations du 50e anniversaire du Centre sportif Armand-Racine.
En après-midi, les bénévoles seront à l'honneur lors d'un Gala de reconnaissance. Cette cérémonie soulignera l'engagement exceptionnel des personnes qui, au fil des années, ont contribué au développement du Centre sportif et à la vitalité de la communauté.
Plusieurs distinctions seront remises, dont le Prix Révélation de l'année, le Prix Bénévole de l'année, le Prix Distinction – Hommage aux bâtisseurs de la communauté ainsi que le Prix Coup de cœur municipal.
Les célébrations se poursuivront en soirée avec un spectacle qui promet de faire vibrer le Centre sportif. Dès 19 h, les portes ouvriront au public, avant de laisser place, à 20 h 30, au groupe Hells Bells Québec, qui présentera un hommage électrisant au légendaire groupe AC/DC.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Trois terrains de pickleball aménagés à Saint-Joseph
Les travaux pour l’aménagement de trois terrains de pickleball, sur le site du plateau sportif de Saint-Joseph-de Beauce, sont en marche depuis le début du mois. Au terme du chantier, qui devrait se terminer à la fin de cet automne, les installations seront identifiées comme Terrains de pickelball DLM . En effet, l'entreprise joseloise, ...LIRE LA SUITE
Saint-Georges en 13e position des villes où il fait bon vivre au Québec
Selon un récent sondage réalisé par la firme Léger, Saint-Georges se trouve à la 13e position des villes où il fait bon vivre au Québec. Il s'agit de la ville beauceronne la plus haute dans le classement avec une note de 78 sur 100 en niveau de bonheur. Plus loin dans le palmarès on retrouve aussi Sainte-Marie, en 55e position avec une note ...LIRE LA SUITE
Sainte-Marie invite les citoyens à visiter sa nouvelle caserne de pompiers
Le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Marie invite la population à venir découvrir sa nouvelle caserne de pompiers à l’occasion de deux journées portes ouvertes, les 12 et 13 septembre. Petits et grands sont conviés à rencontrer les pompiers, découvrir leur environnement de travail et en apprendre davantage sur les ...LIRE LA SUITE