Sondage Léger
Saint-Georges en 13e position des villes où il fait bon vivre au Québec
Selon un récent sondage réalisé par la firme Léger, Saint-Georges se trouve à la 13e position des villes où il fait bon vivre au Québec.
Il s'agit de la ville beauceronne la plus haute dans le classement avec une note de 78 sur 100 en niveau de bonheur. Plus loin dans le palmarès on retrouve aussi Sainte-Marie, en 55e position avec une note de 75,1 sur 100.
Au total 85 villes font partie de ce palmarès qui en est à sa 12e édition.
Le sentiment de sécurité et l'accès à la nature sont parmi les critères majeurs des Québécois et des Québécoises.
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