Saint-Georges franchit une nouvelle année record en construction

Le conseil municipal de Saint-Georges a adopté une vingtaine de résolutions ce lundi soir, dont plusieurs liées à la croissance soutenue de la ville, en plus de faire avancer deux dossiers de zonage résidentiel.

La période de consultation publique sur le projet de règlement 986-2026 s'est terminée lundi soir. Ce règlement autoriserait des immeubles multifamiliaux de jusqu'à sept étages et 50 logements sur une partie de la 2e Avenue, au nord de la 112e Rue, un secteur où seuls des immeubles de six logements et trois étages sont permis actuellement.

Le conseil a par ailleurs adopté le règlement 984-2026, amendant le plan d'urbanisme pour agrandir l'affectation résidentielle de forte densité dans le prolongement de la 160e Rue et sur la 24e Avenue projetée. Un second projet de règlement (985-2026), qui autoriserait des immeubles de 12 logements dans ce même secteur actuellement réservé aux unifamiliales, a également été déposé. La consultation publique sur ce dossier s'était tenue le 17 août dernier. Les deux règlements de zonage demeurent susceptibles d'approbation référendaire.

Une année de construction déjà plus forte que le précédent record

Selon les données déposées par la greffière, la Ville avait délivré 1192 permis de construction au 31 août, totalisant plus de 151 millions de dollars de travaux et 296 nouveaux logements, soit 39 millions de dollars et 53 logements de plus qu'à pareille date l'an dernier, qui constituait déjà une année record.

« On pense toujours que c'est la plus grande année, puis il y a une année plus élevée l'année suivante », a commenté la mairesse. Le conseiller Tom Raymond a d'ailleurs invité les citoyens à consulter les nombreuses offres d'emploi affichées par la Ville, évoquant un taux de chômage régional sous les 2 %.

Autre bonne nouvelle soulignée en fin de séance, Saint-Georges a grimpé au 13e rang des villes où il fait bon vivre au Québec selon le dernier palmarès Léger, un bond de 28 positions par rapport à l'an dernier.

Le conseil en bref

Comptes et contrats : le conseil a attribué un contrat de gré à gré de 91 775,34 $ pour la migration du logiciel géomatique GoNet et un contrat de 1 984 377,89 $ à Giroux et Lessard pour la mise à niveau du terrain de baseball (la soumission des Pavages de Beauce ayant été jugée non conforme).

Subventions : 71 688 $ ont été versés à quatre organismes accrédités avec le Club de gymnastique régional Voltige, le Club de Natation Régional de Beauce, l'Association de tennis et de racketball mineur ainsi que la Chorale Les Rossignols.

Demandes d'aide financière : la Ville a autorisé des demandes d'aide pour la sécurisation de la 90e Rue et pour l'aménagement d'un sentier polyvalent au secteur du pont de la Famine, près de l'espace Carpe Diem. Le tracé pour ce dernier n'a pour le moment pas été dévoilé.

Vie communautaire : les élus ont souligné plusieurs événements de l'été, dont l'inauguration de la flamme éternelle de la paix par le Club Lion International, le dévoilement des expositions automnales au Centre culturel Marie-Fitzback, ainsi que les visites du futur domaine des Sœurs de la Charité, dont l'acquisition par la Ville doit se conclure le 1er avril prochain. La mairesse a d'ailleurs indiqué à la population que jusqu'à cette date, le domaine restait privé et qu'il n'était pas possible de s'y rendre pour visiter.

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le 28 septembre.