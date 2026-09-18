Une travailleuse de rue pour le territoire des Etchemins

La MRC des Etchemins et L’Essentiel des Etchemins viennent d’annoncer l’arrivée d’Arianne Morin à titre de travailleuse de rue pour le territoire des Etchemins.

Il s’agit d’un projet réalisé grâce à une aide financière du gouvernement du Québec par l’entremise du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité.

Entrée en fonction le 13 juillet dernier, elle aura pour mandat d’aller directement à la rencontre des personnes dans leur milieu de vie afin de briser l’isolement, de répondre à certains besoins essentiels et de favoriser l’inclusion sociale.

Depuis son entrée en poste, Arianne Morin s’est consacrée à mieux connaître le territoire et les services qui y sont offerts. Elle a également accompagné des travailleurs de rue des MRC avoisinantes afin d’observer différentes pratiques d’intervention. Cette période d’appropriation lui a permis d’adapter son approche aux réalités propres aux Etchemins, notamment aux distances entre les municipalités et aux différents milieux de vie. Arianne a déjà établi ses premiers contacts et intensifiera sa présence sur le terrain au cours des prochains mois afin de se faire connaître davantage.

« La MRC des Etchemins était l’une des deux seules MRC de Chaudière-Appalaches à ne pas disposer d’un service de travail de rue. Nous sommes fiers de répondre à un besoin exprimé par notre communauté et heureux que ce service soit désormais offert dans toutes les MRC de la région. Il est essentiel pour nous de n’oublier personne et de veiller à ce que les personnes plus vulnérables puissent être rejointes et soutenues », a mentionné le préfet Christian Chabot,

En quoi consistera son travail?

La travailleuse de rue ira à la rencontre des personnes vivant une situation de vulnérabilité ou d’isolement, là où ellesse trouvent, que ce soit autour d’un café, dans un parc, lors d’un festival, d’une activité communautaire ou dans tout autre lieu. Arianne cherchera d’abord à établir un lien et à devenir une présence familière et accessible. Son intervention repose sur l’écoute, le respect, la confidentialité et le non-jugement. L’objectif est de créer progressivement un lien de confiance permettant aux personnes de se tourner vers elle lorsqu’elles en ressentent le besoin.

Son travail touchera notamment la prévention de l’itinérance ainsi que la réduction des méfaits et de l’isolement social. Elle pourra distribuer du matériel de prévention et de consommation sécuritaire, notamment des préservatifs, du matériel visant à réduire les risques liés à la consommation et de la naloxone en cas de surdose d’opioïdes. Elle pourra également joindre des personnes en situation de pauvreté qui auraient besoin d’aide au logement ou d’aide alimentaire, discuter avec des jeunes ou des familles défavorisées qui auraient besoin d’accompagnement pour diverses démarches, référer des personnes à faibles revenus à des ressources en santé mentale ou autres services.

« La ligne directrice de ce projet est véritablement le travail en partenariat. Le service de travail de rue n’est pas là pour remplacer les ressources déjà présentes, mais bien pour agir en complémentarité avec elles. En travaillant ensemble et en partageant notre connaissance du milieu, nous pourrons rejoindre des personnes qui passent parfois entre les mailles du filet et les accompagner vers les ressources qui répondent le mieux à leurs besoins », souligne Geneviève Turcotte, directrice générale de L’Essentiel des Etchemins.

Le service vise principalement les personnes âgées de 18 à 50 ans, sans toutefois se limiter à ce groupe d’âge. L’objectif demeure de rejoindre les personnes dont les besoins ne sont pas ou sont peu comblés par les services actuellement en place.

Un profil axé sur la relation humaine

Arianne Morin est diplômée en soins infirmiers et poursuit, parallèlement à son travail de rue, un certificat en santé mentale. Son intérêt marqué pour l’intervention communautaire et l’accompagnement de proximité l’a menée vers le travail de rue. Son profil, caractérisé par une approche douce, humaine et sans jugement ainsi que par un réel souci d’aider les autres, correspond pleinement à la philosophie du projet.

Comment joindre la travailleuse de rue?

Une personne de votre entourage pourrait bénéficier de ce type de soutien? Il est possible de communiquer directement avec Arianne pour lui en faire part. Les échanges se feront de façon confidentielle.

Arianne Morin – Travailleuse de rue des Etchemins

Facebook : ArianneTREtchemins

Téléphone ou texto : 581 215-8785

Courriel : travailderue@lessentieletchemins.com

Rappelons que le projet bénéficie d’une aide financière de 201 301 $ provenant du Fonds québécois d’initiatives sociales du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité en Chaudière-Appalaches. Il représente un investissement total de 245 976 $ sur trois ans et se poursuivra jusqu’au 31 mars 2029. Bien que le projet en soit encore à ses débuts, des démarches sont déjà envisagées par L’Essentiel des Etchemins afin d’évaluer les possibilités d’assurer la pérennité du service au-delà du financement actuel.