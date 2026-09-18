Nouvelle-Beauce: sondage sur les déplacements

Jusqu’au 23 septembre, la MRC de La Nouvelle-Beauce invite la population à répondre à un court sondage visant à mieux comprendre les habitudes de déplacement de sa population, ses besoins, ainsi que son intérêt envers différentes options de mobilité, notamment les véhicules électriques, les vélos électriques, le vélopartage et le covoiturage.

Le sondage est anonyme et prend environ 7 à 10 minutes. Les réponses serviront à orienter les réflexions et les actions futures en matière de mobilité sur le territoire.

Cette consultation s’inscrit dans les travaux entourant le premier Plan climat de la MRC, dont la rédaction est en voie d’être finalisée. D’autres démarches avancent aussi en parallèle, notamment une analyse de l’efficacité énergétique de certains bâtiments patrimoniaux.

Le projet est financé par le gouvernement du Québec dans le cadre Accélérer la transition climatique locale, un programme découlant du Plan pour une économie verte 2030.

Pour répondre au sondage, il suffit de cliquer ici.

Des changements à l'écocentre régional

Vous prévoyez un passage à l’écocentre régional de La Nouvelle-Beauce situé à Sainte-Marie dans peu de temps? Quelques changements et rappels sont à connaître avant de vous déplacer.

Les agrégats ne sont plus acceptés pour le moment . Il n’est donc pas possible d’apporter à l’écocentre de la brique, du ciment, de la céramique ou d’autres matières de cette catégorie.

Autre élément à prévoir: les objets volumineux doivent être démontés ou coupés avant d’être apportés sur place . Une glissoire, un spa, de grandes pièces de bois ou tout autre objet de grandes dimensions pourraient être refusés s’ils ne peuvent pas être manipulés ou déposés adéquatement dans les conteneurs.

Enfin, un rappel important: aucun dépôt de matière n'est toléré lorsque l’écocentre est fermé . Des matières sont encore laissées à l’entrée du site lorsque l'écocentre est fermé, et ce, malgré les indications claires sur place. En plus de compliquer les opérations à la réouverture, ces dépôts obstruent les accès et présentent des risques pour les employés et les usagers. Merci de revenir à un autre moment.

Avant de vous déplacer, consultez l’horaire à jour ainsi que les matières acceptées sur nouvellebeauce.com.