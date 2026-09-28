CPE de 78 places à Beauceville: le chantier enfin en marche

Géré par le bureau-coordonateur Au Jardin de Dominique

Plus de quatre ans après l'annonce de sa réalisation, la construction d'un centre de la petite enfance de 78 places, sur le plateau sportif de Beauceville, s'est enfin mise en branle.

C'est l'entrepreneur Groupe Excel S.M., de Sainte-Marie, qui réalisera le tout au montant de 3 292 784 $.

Ce centre de la petite enfance à vocation éco-responsable et axée vers la nature et qui s'appellera l'Uni-Vert Jardin, sera géré par le bureau-coordonateur Au Jardin de Dominique.

Annoncé en 2022, le projet a rencontré des obstacles de réalisation, principalement dès lors que la Ville de Beauceville ait cédé un terrain, avoisinant l'ancien aréna, comme contribution financière au bâtiment.

En effet, il s'est d'abord avéré que l'emplacement se trouve dans un secteur de milieux humides, protégés par des lois environnementales. Pour obtenir l'autorisation de construire, la Municipalité a dû payer une compensation financière.

L'autre empêchement est venu d'Hydro-Québec qui a signalé un droit de passage sur le lot. Une entente avec la société d'État a permis de régler ce problème d'entrave

C'est le ministère de la Famille qui subventionne le projet.

Les travaux devraient prendre fin en juillet 2027.

Terrains de tennis

Dans le même secteur, les travaux de réfection des terrains de tennis de la Ville de Beauceville sont commencés. Ils sont menés en régie interne par les travaux publics.

Les deux plateaux demeureront fermés pendant la durée du chantier. Leur réouverture est prévue en juin 2027.

L’un des deux terrains sera aménagé afin de permettre également la pratique du pickleball.

Le projet demandera des déboursés de 595 000 $. Beauceville a reçu un soutien de 297 592 $ du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives, et de plein air (PAFIRSPA) du gouvernement du Québec.