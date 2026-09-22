Parc des Sept-Chutes à Saint-Georges
Réaménagement des terrains de volleyball de plage
Les travaux de réaménagement des terrains de volleyball au parc des Sept-Chutes de Saint-Georges sont maintenant amorcés.
Ils sont réalisés afin de répondre aux critères de SportsQuébec, pour la tenue des Jeux du Québec, qui auront lieu l'été prochain dans la capitale beauceronne.
Le réaménagement consiste en l’ajout de deux nouveaux terrains, faisant passer de six à huit le nombre de terrains de volleyball de plage. Pour réaliser le projet d’ensemble dans le même secteur, les terrains seront regroupés en deux zones à l’intérieur desquelles on retrouvera quatre terrains par zone. De plus, on procédera au remplacement des lampadaires afin d’améliorer la qualité de l’éclairage.
Les terrains de volleyball de plage du parc des Sept-Chutes sont très fréquentés tout au long de la saison estivale. L’amélioration de l’offre de service permettra d’accueillir davantage de joueurs, de ligues et de compétitions.
Les travaux, amorcés à la mi-septembre, se poursuivront jusqu’à la mi-novembre. À terme, un premier remplissage de sable sera effectué. Un second remplissage de sable s’effectuera le printemps prochain.
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