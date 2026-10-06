Menacée et insultée, la mairesse de Frampton démissionne

La mairesse de Frampton, Gina Cloutier, a annoncé sa démission et son retrait de la politique municipale par voie de communiqué, mardi matin, après avoir reçu des insultes et des menaces dans le contexte du projet de rénovation de la salle communautaire.

Mme Cloutier occupait la mairie depuis près d'un an, après quatre ans comme conseillère.

« C'est avec beaucoup d'émotion que j'annonce aujourd'hui ma démission », écrit-elle, précisant que sa décision vise à préserver « sa santé physique et mentale, ainsi que sa sécurité ». Elle situe l'origine du climat qui l'a menée à ce choix dans les réactions suscitées par le projet de rénovation de la salle communautaire, qui a provoqué, selon elle, un désaccord important au sein de la population.

Gina Cloutier dit comprendre les inquiétudes des citoyens et reconnaît que le débat, les questions et même l'opposition font partie d'une démocratie municipale saine. « Comme élus, nous devons être capables d'entendre les préoccupations de la population, d'expliquer nos décisions et d'accepter qu'elles ne fassent pas toujours l'unanimité », affirme-t-elle.

Mais elle trace cependant une limite claire. « Lorsque le débat fait place aux insultes, aux attaques personnelles, à l'intimidation et aux menaces, on n'est plus simplement dans un désaccord sur un projet municipal. »

Des menaces reçues personnellement

La mairesse indique avoir personnellement reçu des insultes et des menaces au cours des dernières semaines. « Lorsque l'engagement public en vient à affecter votre santé et à vous faire craindre pour votre sécurité, il faut se poser de sérieuses questions », soutient-elle. Elle rattache cette situation à la proximité propre aux petites municipalités, où les élus croisent les citoyens à l'épicerie, au dépanneur ou dans leurs activités quotidiennes. « Cette proximité est l'une des grandes forces du monde municipal, mais elle ne devrait jamais devenir une permission d'attaquer la personne derrière la fonction », prévient-elle, ajoutant qu'être maire ou conseiller municipal « ne devrait jamais signifier accepter de se faire insulter, intimider ou menacer ».

Gina Cloutier élargit ensuite sa réflexion à l'ensemble du monde municipal, à l'heure où les élus de petites communautés doivent gérer des dossiers de plus en plus complexes tout en demeurant presque constamment disponibles.

« Pourtant, derrière chaque élu, il y a un être humain, une famille et une vie personnelle », rappelle-t-elle, estimant que le climat dans lequel on demande à des citoyens de servir leur communauté doit faire l'objet d'une réflexion collective si l'on veut continuer à attirer des gens compétents et engagés en politique municipale.

« Ce n'est pas le désaccord qui me fait quitter »

Tout en répétant respecter le droit des citoyens d'être en désaccord avec les décisions de l'administration, la mairesse insiste sur la distinction entre contester un projet et s'attaquer à la personne qui le porte. « On peut contester une décision. On peut s'opposer à un projet. On peut demander des comptes à ses élus. Mais on ne devrait jamais s'attaquer à leur intégrité, à leur dignité ou à leur sécurité, écrit-elle. Ce n'est pas le désaccord qui me fait quitter aujourd'hui. C'est ce que ce désaccord est devenu. »

Gina Cloutier dit avoir exercé ses fonctions avec la conviction de travailler pour l'avenir de Frampton, en collaboration avec le conseil municipal.

Elle affirme quitter ses fonctions « avec la conviction qu'une communauté peut débattre vigoureusement de son avenir sans perdre le respect des personnes qui la composent », et remercie dans son communiqué les citoyens qui lui ont témoigné leur appui dans les dernières semaines, ainsi que les employés municipaux et les membres du conseil.

Le communiqué ne précise pas la date effective de son départ ni les démarches à venir pour assurer l'intérim à la mairie de Frampton.