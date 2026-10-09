Aucun projet déposé pour l’ancienne église Saint-Maxime de Scott

L’appel de projets lancé par la Municipalité de Scott pour l’avenir de l’ancienne église Saint-Maxime, en avril dernier, n’a donné aucun résultat. À la date limite du 1er octobre, aucune proposition n’avait été déposée, a indiqué la Municipalité mardi sur ses réseaux sociaux.

Le conseil municipal reprend donc sa réflexion sur le site, bâtiment et terrain compris. Différentes options seront étudiées en fonction des besoins de la Municipalité, de l’intérêt pour la collectivité et de sa capacité financière à réaliser un projet et à le maintenir à long terme. « Aucune décision n’a été prise à ce stade », précise-t-elle, promettant de tenir les citoyens informés lorsque la réflexion aura progressé.

Lancé le 24 avril, l’appel de projets visait à vendre le site à un acheteur dont la proposition répondrait aux besoins de la population. La Municipalité affirmait alors que plusieurs promoteurs avaient manifesté leur intérêt pour l’église au cours des dernières années.

Elle se disait ouverte à des projets variés, même non exclusivement publics, et avait indiqué que toutes les options demeuraient sur la table, y compris une transformation majeure ou une démolition.

Propriétaire de l’église depuis janvier 2020, Scott l’avait acquise de la Fabrique pour 1 $ et avait remboursé sa dette de 31 551 $.

En 2025, les revenus de location du bâtiment, de 10 000 $, n’avaient pas couvert des dépenses directes de 48 000 $, ce qui soulevait selon elle des enjeux de viabilité à long terme. Un diagnostic avait par ailleurs conclu que la structure était en bon état, mais que les investissements nécessaires à une transformation étaient considérables.