Saint-Georges adopte un plan triennal d’immobilisations de 88,3 M$

En l'absence de Manon Bougie, c'est le maire suppléant, Jean-Pierre Fortier, qui a présidé la séance du conseil municipal.

En séance extraordinaire tenue ce mardi 13 octobre, le conseil des élus de la Ville de Saint-Georges a adopté son Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2027-2028-2029.

Le document «réfléchi et pensé pour le développement de notre communauté» prévoit des investissements de 88 277 000 $, dont 33 017 900 $ en 2027.

La plus importante tranche de cette dernière enveloppe ira pour le prolongement, les branchements ainsi que la réfection du réseau d'aqueduc et d'égout (12 453 000 $).

En second lieu, l'acquisition de la propriété des Sœurs de la Charité de Saint-Louis, qui s'effectuera le 1er avril prochain pour la somme de 4 250 000 $, ainsi que l'achat de terrains, demanderont des déboursés totaux de 5 375 000 $.

Suivent dans l'ordre les investissements pour les véhicules, les équipements et la réfection des bâtiments (5,2 M$), l'amélioration des parcs et des équipements culturels et sportifs (5 M$), ainsi que l'amélioration du réseau routier (5 M$).

Les sources de financement des projets proviendront des réserves et fonds dédiés (9,8 M$/30%), des emprunts (8,4 M$/25%), des promoteurs (6,6 M$/20%), des subventions (4 M$/12%), des surplus (3,2 M$/10%) et du budget de fonctionnement (1 M$/3%).

Signalons que les projections d'investissements en immobilisation sont de 20,9 M$ en 2028 et de 34,4 M$ en 2029.

Le PTI adopté comportait aussi un aperçu de l'endettement de l'administration georgienne. La dette nette est de 60,6 M$ en 2026. Elle atteindra 64,7 M$ l'an prochain, 66,8 M$ en 2028 et 78,3 M$ en 2029.

Adoption devancée

Habituellement, ce plan est adopté au même moment que les prévisions budgétaires, soit en fin d'année.

Mais à l'instar d'autres villes du Québec, Saint-Georges prend la voie de devancer l'approbation du document quelque mois avant le budget, a expliqué la directrice générale, Karine Veilleux.

Dans un premier temps, pour décharger le nouveau conseil municipal, lors de l'année des élections (la prochaine sera en 2029) de devoir adopter cette planification d'importance, alors que les nouveaux venus ne sont pas familiers avec les processus de fonctionnement de la municipalité.

L'autre avantage est que les directions des divers services peuvent commencer à planifier les appels d'offres à lancer, afin que des contrats puissent être accordés dès le 1ᵉʳ janvier. «C'est vraiment une période où c'est plus tranquille au niveau des soumissions, donc on a des meilleurs prix. C'est vraiment ça aussi un avantage considérable de le faire tout de suite», a signalé Mme Veilleux.

Enfin, une large portion de la planification du budget est ainsi réglée pour son endossement en décembre.

La séance en bref

— La Ville a octroyé trois contrats pour divers projets. Le premier à Renault Bourque électrique (34 371 $) pour la fourniture et l’installation de bornes de recharge électrique à l’hôtel de ville. Un second, pour le remplacement du platelage de la passerelle du parc de la Halte des moulins, est allé à Construction Jimmy Bilodeau (45 150 $). Enfin, Construction Vert Dure procèdera à la réfection complète de la surface de jeu du terrain de soccer des Prêtres pour la somme de 184 047 $.

— Le conseil a entériné l'acceptation de la convention collective de travail avec le Syndicat canadien de la fonction publique (Section locale 5197) des cols bleus pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030.

— Le conseil a donné son appui à une demande de reconnaissance, pour fins d’exemption des taxes foncières, de l’organisme Fondation Victor Cloutier inc.

— La Ville versera une contribution de 33 033 $ au programme de supplément au loyer 2026 de l’Office d’habitation du Sud des Appalaches.

— Les élus ont confirmé l'embauche d’une préventionniste pour le Service de la sécurité incendie, d’une journalière au Service des travaux publics, d’une adjointe administrative surnuméraire ainsi que de deux surveillants-sauveteurs ou moniteurs au Service des loisirs et de la culture.