Sondage maison: profiter du soleil et de la chaleur, l'activité favorite du printemps

Près de la moitié (47,8%) des répondants à la question posée cette semaine par EnBeauce.com, révèlent que leur activité préférée du printemps est simplement de profiter du soleil et de la chaleur.

Il faut reconnaître qu'après six mois d'hiver, on est souvent heureux que la perte de sensibilité sur les joues, à cause du froid, laisse place à la sensation de chaleur envoyée par le soleil.

Ceux qui sont des amateurs de randonnée ou de vélo, plutôt que de skis et de motoneige, ont voté à 32,3% pour la reprise des activités extérieures.

Parmi les répondants, 15,1 % ont indiqué que leur activité préférée de la saison était de s'occuper de leur jardin en prévision de l'été. Ce sont les chanceux qui mangeront de bons légumes!

Seulement 2,8 % se réjouissent de pouvoir aller à la chasse au dindon, tandis que 2 %, les plus gourmands, en profitent pour manger de la tire d'érable en profusion.