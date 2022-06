Quelle est votre activité estivale préférée?

La belle saison est de retour et les Québécois recommencent à être plus actif. Plusieurs activités estivales s'offrent à eux et il y en a pour tous les goûts.

Les plus sportifs aimeront beaucoup remonter sur leur vélo et faire des kilomètres de route pour admirer différents paysages. Les sports nautiques sont aussi de plus en plus populaire dont le canot, le kayak et le paddle board.

Les randonneurs peuvent troquer leurs raquettes pour leurs souliers de marche et aller gravir les plus belles montagnes de la région.

Les plus épicuriens de nous adorent cette saison pour déguster un bon repas accompagné d'un breuvage rafraîchissant.

Dans les journées les plus chaudes se baigner soit dans une piscine, un lac, une rivière ou sur le bord de la mer est en général très apprécié.

L'été rime pour beaucoup avec camping. Certains préféreront dormir sous la tente et d'autres dans une roulotte.

Il y a d’innombrables activités possibles durant cette courte saison bien occupée. C’est pourquoi que l’équipe EnBeauce.com vous demande de répondre et commentez notre question de la semaine.