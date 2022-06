Publisac, qui appartient à Transcontinental, ira en cour afin de contester la décision de la Ville de Montréal qui a décidé que la distribution se ferait sous le principe d’adhésion volontaire à partir de mai 2023.

Plusieurs villes à travers la province sont tentées de suivre cette initiative. À l’heure actuelle, les gens qui ne désirent plus le recevoir doivent appeler pour se désinscrire des adresses de livraison.

Peut-être que vous faites partie des gens que dès qu’ils le reçoivent le jette au recyclage sans même l’ouvrir et regarder les circulaires. Ou encore vous avez horreur de voir autant de papiers gaspillés toutes les semaines.

Tandis que pour d’autres, le Publisac représente la bonne occasion de dénicher les rabais et cela sans devoir aller sur Internet. Puis, n’oublions pas que les hebdos papier sont souvent dans les sacs et que ceux affectionnant encore cette manière de s’informer seraient bien malheureux de ne plus y avoir accès aussi facilement.

L’équipe d’EnBeauce.com vous demande cette semaine : pensez-vous que de recevoir le Publisac devrait être sur adhésion?

Répondez et commentez notre question de la semaine.