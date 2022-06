Déménagez-vous cette année ?

Le 1er juillet est la fête du Canada depuis 1867. Cependant, depuis bien longtemps, c'est aussi le jour du déménagement au Québec.

Ce phénomène social est lié au fait que la plupart des baux résidentiels se terminent à cette date. De ce fait, les locataires se retrouvent à déménager tous le même jour.

On sait cependant que le Québec connaît une crise du logement sans précédent depuis plusieurs mois. Les logements disponibles sont de moins en moins nombreux et les prix de plus en plus élevés.

Cette semaine, EnBeauce.com s'intéresse donc à savoir si ses lecteurs ont prévus de déménager cette année et pour quelles raisons.

Répondez alors à notre sondage maison ici.