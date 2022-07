Les infrastructures d’accueil de la Beauce devraient être améliorées selon nos répondants

Du 24 au 28 juillet, le pape François sera en sol canadien afin d’aller à la rencontre des peuples autochtones afin de tenter de se réconcilier auprès de ceux qui ont fréquenté les pensionnats et de leurs proches et descendants. C’est la première fois que le pape François vient visiter le pays. Il sera de passage à Edmonton, Iqualuit et Québec ...