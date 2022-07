Donnez-vous du sang à Héma-Québec?

Le 13 juillet, Héma-Québec lançait un cri du cœur afin que les gens qui le peuvent viennent donner du sang, car la banque est actuellement très basse.

Afin de répondre aux besoins des centre hospitaliers, il faudrait prélever 500 dons de plus chaque semaine dans les prochains jours. Les besoins concernent tous les groupes sanguins, et plus particulièrement le O Rh négatif, le A Rh positif et le A Rh négatif.

Dès 18 ans, il est possible d’offrir son sang ou du plasma et peut-être faites-vous partie de ceux qui le font régulièrement et cela depuis longtemps.

Toutefois certaines personnes sont automatiquement refusées selon les critères de sélection. Par exemple, les personnes prenant certains médicaments ou qui ont une maladie transmissible par le sang.

Certains voudraient le faire, mais ne trouvent pas le temps ou n’ose pas encore. Et il y a également ceux qui ne veulent tout simplement pas le faire.

L’équipe d’EnBeauce.com vous demande cette semaine si vous donnez du sang ?

Répondez et commentez la question de la semaine.