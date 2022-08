Plusieurs de nos répondants sont des donneurs

Lors de notre question de la semaine, sur nos 91 répondants, 36 disent donner, même si ce n’est qu’occasionnellement.

Toutefois, la réponse la plus populaire est celle de ceux qui ne peuvent en donner pour raison médicale ou autres. Cela pourrait expliquer en partie le problème du manque de donneurs à cause des restrictions sévères d’Héma-Québec.

Treize personnes disent ne pas avoir envie de donner ou ne se sentent pas interpellées par la cause.

Mais d’autres pensent à le faire éventuellement.

Rappelons que le 13 juillet, Héma-Québec lançait un cri du cœur afin que les gens qui le peuvent viennent donner du sang, car la banque est actuellement très basse.

Afin de répondre aux besoins des centres hospitaliers, il faudrait prélever 500 dons de plus chaque semaine dans les prochains jours. Les besoins concernent tous les groupes sanguins, et plus particulièrement le O Rh négatif, le A Rh positif et le A Rh négatif.

Dès 18 ans, il est possible d’offrir son sang ou du plasma et peut-être faites-vous partie de ceux qui le font régulièrement et cela depuis longtemps.

Résultats

Non, je ne peux pas. 34 (37,4 %)

Oui, dès que je le peux. 19 (20,9 %)

Oui, quelques fois par année. 14 (15,4 %)

Non, je n’ai pas envie. 13 (14,3 %)

Oui, je donne du sang et du plasma. 3 (3,3 %)

Non, mais je voudrais éventuellement le faire. 8 (8,8 %)