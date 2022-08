Mangez-vous des substituts de viande?

Autant dans les épiceries que dans les restaurants, les substituts de viande commencent à prendre une plus grande part du marché.

Ce phénomène est plutôt récent et les habitudes des consommateurs ont changé également.

L’équipe d’EnBeauce.com vous demande cette semaine si vous êtes de ceux qui en mangent.

Peut-être avez-vous cessé complètement de manger de la viande ou vous avez diminué votre consommation de viande. Il y en a également qui aime bien manger les substituts, mais seulement en restaurant ne sachant pas trop comment les apprêter à la maison.

D’autres ont tenté d’en manger, mais le goût les a rebutés et ils ne veulent plus y toucher. Il y a les carnivores qui n’arrivent pas à s’imaginer vivre sans la viande. Et finalement, il y en a qui n’ont tout simplement jamais essayé cette tendance qui se veut une alternative.

Répondez et commentez notre question de la semaine.