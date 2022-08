Un quart de nos répondants n'ont jamais mangé de substituts de viande

Cette semaine, EnBeauce.com interrogeait ses lecteurs sur leur consommation de substituts de viande et il se trouve que 25,7 % des répondants n'en ont jamais mangé.

Les substituts de viande sont essentiellement consommés par les végétariens et les végétaliens, qui ne mangent plus de viande pour des raisons de santé, d'éthique ou environnementale. Ces produits ont généralement l'apparence d'une viande animale, mais sont faits à base de soja, de blés, de pois ou de céréales.

En ce qui concerne notre sondage, il y a 24,3 % des personnes ayant répondu qu'ils aiment trop la viande. C'est évident que le goût est bien différent. Quoi que, parfois, dans un plat cuisiné, la différence ne se fait pas vraiment ressentir.

Qui plus est, 8,1 % n'en mangent pas non plus, parce qu'ils n'aiment pas le goût. Cependant, autant de personnes ont précisé qu'ils ne mangent plus de viande!

Enfin, 33,1 % ont indiqué qu'ils en mangent de temps en temps. Cela permet parfois de s'en aller vers une transition à la nourriture sans viande, mais en douceur. Seulement 0,7 % des répondants mangent des substituts au restaurant.