Fragile liberté démocratique

J'avais 19 ans lorsque j'ai pu exercer, pour la première fois, mon droit de vote. Mais ce n'était pas pour des élections générales; c'était plutôt pour le référendum québécois du 20 mai 1980.

Pour moi, le contexte de cet exercice démocratique, dans lequel le gouvernement du premier ministre et chef du Parti québécois, René Lévesque, demandait à la population québécoise un mandat de divorce avec la famille canadienne par la signature d'un pacte de souveraineté-association, avait ceci de particulier que je venais de terminer une première année d'études à l'Université d'Ottawa, une institution presqu'à un jet de pierre de la colline parlementaire où s'activait le premier ministre Pierre Éliot Trudeau pour empêcher « les méchants séparatisses » de briser ce que, bien des années plus tard, un autre premier ministre libéral, Jean Chrétien, allait qualifier de « plusse beau pays du monde. »

On connaît la suite, alors que presque 60% des électrices et des électrices qui ont exercé leur vote pour cet événement historique, ont dit «Non» à la proposition. Les débats entre les deux camps avaient certes été acerbes et déchirants mais en bout de piste, le processus démocratique, malgré les blessures qui allaient suivre, avait été respecté et les résultats acceptés.

—

Avec la campagne électorale qui débute officiellement aujourd'hui au Québec, il faut s'engager individuellement à faire au moins la chose la plus importante: voter. Peu importe pour qui ou pour quoi, allez voter.

Devant la polarisation des positions, plusieurs abandonnent l'exercice de leur droit en se résignant à penser que cela ne changera rien au résultat final, en disant ne rien connaître à la politique,

Or, la démocratie commence à défaillir dès que les individus qui, au fond, la composent commencent petit-à-petit à s'en désintéresser, à l'ignorer, à faire semblant. D'ailleurs, les taux de participation des électeurs au cours des dernières décennies n'ont cessé de baisser, tant lors des scrutins québécois que fédéraux.

Nos voisins du Sud, qui se vantent de se trouver dans la plus grande démocratie au monde (statistiquement parlant, la plus grande démocratie de la planète est l'Inde avec 1,4 milliard d'habitants), sont dans un dérapage de leur système électoral depuis l'arrivée de Donald Trump dans le décor politique du pays, qui ne fait que s'accentuer et s'exacerber. La situation est carrément explosive et, avouons-le, angoissante!

Encore de nos jours, et de plus en plus, des peuples se battent constamment contre des empires tyranniques pour obtenir des gouvernements et institutions démocratiques alors que chez-vous, on prend le tout pour acquis.

Ici, le droit de vote se pratique sans contrainte, est bien organisé, efficace, transparent, promu et valorisé. Il est possible de voter par anticipation ou le jour même du scrutin alors qu'Élections Québec propose aussi d'autres solutions dans des cas particuliers (comme les centres d'hébergement pour aînés) pour rendre le vote accessible à l'ensemble de l'électorat. Donc, il n'y a pas de raisons valables de s'en priver si on a toutes les facultés pour l'accomplir.

Depuis mon premier vote que j'ai exercé le 20 mai 1980, je n'ai jamais manqué l'occasion de remplir ce devoir citoyen, nonobstant le résultat final. Je vous invite à vous en prévaloir le 3 octobre prochain... et les fois suivantes aussi. Par respect de la démocratie, par respect de soi-même.