Plus de 90% de nos répondants iront voter le 3 octobre prochain

Cette semaine, EnBeauce.com interrogeait ses lecteurs sur leur consommation de substituts de viande et il se trouve que 25,7 % des répondants n'en ont jamais mangé. Les substituts de viande sont essentiellement consommés par les végétariens et les végétaliens, qui ne mangent plus de viande pour des raisons de santé, d'éthique ou environnementale. ...