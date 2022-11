Plus de 40 % des répondants consultent leur médecin de famille lorsqu'ils sont malades

Parmi les répondants au sondage maison de cette semaine, 43,8 % ont indiqué qu'ils allaient voir leur médecin de famille lorsqu'ils sont malades. Des chanceux qui ne sont pas sur la liste interminable des personnes qui attendent le leur.

En effet, EnBeauce.com profitait de la saison automnale pour questionner ses lecteurs sur la solution qu'ils privilégient lorsqu'ils ont besoin de consulter un docteur.

Notons qu'un quart des participants se rendent à la pharmacie. L'avantage c'est de pouvoir y aller facilement et rapidement, et de pouvoir obtenir directement les médicaments nécessaires lorsque c'est possible.

Il y a 14,6 % qui se rendent directement à l'urgence, car ils n'ont pas de médecin de famille. Une solution qui n'est pas sans faire travailler la patience de ceux qui s'essaient.

Parmi les autres solutions possibles, 8,8% des répondants vont au sans rendez-vous, 5,1 % appellent Info-Santé et 2,2% seulement se rendent en clinique privée.

Résultats

- 43,8 % : Je vais voir mon médecin de famille.

- 25,5 % : Je vais consulter mon pharmacien.

- 14,6 % : Je vais à l’urgence, car je n’ai pas de médecin de famille.

- 8,8 % : Je vais au sans rendez-vous.

- 5,1 % : J’appelle Info-Santé.

- 2,2 % : Je vais en clinique privée.