Décembre serait le meilleur moment pour décorer selon nos répondants

Selon plus de la moitié de nos répondants à la question de la semaine, le meilleur moment pour mettre ses décorations de Noël serait en décembre et non avant.

Toutefois, une bonne partie considère qu’en novembre est un excellent moment (17,6 %). En grande partie pour s’éviter les grands froids pour l’installation extérieure. Plusieurs disent les installer, mais n’allumer les lumières qu’en décembre.

Il y a ceux qui veulent attendre absolument la première neige (12,9 %) même si par certaines années même à Noël il n’y avait toujours pas de neige. Cette année, ils pourront avoir la joie de les poser avant décembre, la première neige étant déjà au sol.

Finalement une minorité aime mieux attendre à la dernière minute ou tout simplement n’aime pas du tout cette fête et préfère ne pas décorer pour l’occasion.

Résultats du sondage

Le premier décembre, c'est le mois de Noël. 55, 8% (130)

Dès le lendemain d'Halloween, pourquoi attendre ? 17,6 % (41)

À la première neige, c'est symbolique. 12,9 % (30)

Quelques jours avant seulement. 7,7% (18)

Je ne décore pas, je n'aime pas Noël. 6 % ( 14)