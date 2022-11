Nos répondants pas fous du Vendredi fou

Aujourd’hui et ce lundi sont deux journées où les commerçants font chuter leurs prix dans le cadre du Vendredi fou et du Cyberlundi. Selon nos répondants à la question de la semaine d'EnBeauce.com, plus de 80 % préfèrent ne pas acheter lors de ces journées ou n’ont tout simplement pas les moyens de le faire.

En effet, 57,3 % des répondants mentionnent attendre pour acheter, tandis que 23,6 % n’ont tout simplement pas les moyens cette année pour faire des achats.

Rappelons que l’inflation, autant au Québec que dans le reste du pays, fait beaucoup de mal aux consommateurs qui voient leur panier d’épicerie, le prix de l’essence, les taux d’intérêt et les services ne cesser de monter à vitesse grand V obligeant les gens à faire des sacrifices.

D'ailleurs, selon une étude d'Équifax Canada, l'endettement lié a l'utilisation de la carte de crédit a atteint des niveaux records à la fin du mois de septembre au pays. Ce qui pourrait montrer que les gens n'ont pas réellement changé complètement leurs habitudes de consommation.

Toutefois, une minorité apprécie ces deux jours qui leur permettent de trouver les meilleurs prix et d’en profiter pour faire leur magasinage du temps des Fêtes.

Il est conseillé avant de faire tout achat de vérifier les prix, car certains commerçants pourraient offrir de « faux rabais » même si la loi l’interdit au pays.

Qu'est-ce que le Vendredi fou et le Cyberlundi?

Le Vendredi fou est connu aussi sous le nom du Black friday, Super Vendredi, Vendredi Dingue, Vendredi Noir, Méga-Solde d’avant Noël ou Méga-Solde de novembre. Cet évènement provient des États-Unis, mais s’est étendu au Canada avec le temps.

Le Cyberlundi est plus récent et a été créé par les détaillants afin d’encourager les gens à faire leurs achats en ligne. Le but est de permettre aux plus petits commerces en ligne de faire concurrence aux grandes chaînes.

Résultats du sondage

• Non, je préfère attendre pour acheter: 57, 3%

• Non, je n’ai pas les moyens cette année d’acheter quoi que ce soit: 23,6 %

• Oui, c’est l’occasion d’avoir les meilleurs prix: 10,9 %

• Oui, c’est le moment idéal pour dénicher les cadeaux de Noël: 8,2%