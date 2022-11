Maintenant que l'hiver est définitivement installé au Québec et que les vacances de Noël approchent, il est temps, pour ceux qui le peuvent, de partir retrouver le soleil du Sud.

Cuba, le Mexique, la Floride, nombreuses sont les destinations prisées par les Québécois qui préfèrent les maillots de bain aux combinaisons de ski. Et ils sont nombreux.

D'autant plus que les deux derniers hivers ont été rythmés par les mesures sanitaires, la vaccination pour traverser les frontières et autres complications liées à la pandémie. Cependant, cette année, c'est le moment de profiter, les voyages sont à nouveaux faciles d'accès et les restrictions sont ordres du passé.

De ce fait, EnBeauce.com interpelle ses lecteurs dans son sondage de la semaine. Dites-nous, partez-vous dans le Sud cet hiver ?