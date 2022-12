La majorité de nos répondants n'iront pas dans le Sud cet hiver

Aujourd’hui et ce lundi sont deux journées où les commerçants font chuter leurs prix dans le cadre du Vendredi fou et du Cyberlundi. Selon nos répondants à la question de la semaine d'EnBeauce.com, plus de 80 % préfèrent ne pas acheter lors de ces journées ou n’ont tout simplement pas les moyens de le faire. En effet, 57,3 % des répondants ...