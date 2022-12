Appel à témoignages : quels sont vos plus beaux souvenirs de Noël?

Le temps des Fêtes est pour la plupart des gens un moment où ils vivent de beaux moments marquants qui restent gravés longtemps dans leur mémoire.

L’équipe d’EnBeauce.com désireuse de vous faire sourire et vous faire replonger des années en arrière vous demande de leur envoyer vos souvenirs que ce soit durant votre enfance ou votre vie d’adulte.

Peut-être avez-vous souvenir des grosses fêtes de famille chez les patriarches ou encore de vous faisant la cuisine avec votre grand-mère qui adorait « popoter » pour tous.

Peut-être que la messe de minuit emmitouflé dans vos manteaux cordés sur les bancs de bois à chanter les cantiques de Noël avec vos cousins est un moment que vous chérissez.

Pour notre journaliste, le meilleur souvenir demeure la préparation des festivités. Depuis qu’elle est toute petite, elle aide à sa manière sa mère à faire des pâtés à la viande. Elle met de la farine partout et clairement n’est pas la meilleure pour faire de jolis design sur les pâtés, mais l’important est cet instant de rire et de complicité. Cette année a été particulièrement spéciale, car une troisième paire de mains est venue s’ajouter avec son fils et elle espère lui transmettre d’aussi beaux souvenirs que les siens.

Alors, replongez-vous dans vos Noëls passés et partagez-les nous soit en commentant ou en nous écrivant à [email protected]