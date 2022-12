La tradition de Noël la plus populaire pour nos répondants est le repas de famille

À l'approche des Fêtes, EnBeauce.com a interrogé ses lecteurs sur leur plus grande tradition de Noël et il se trouve que plus du quart (27,7%) des répondants n'en ont pas.

En ce qui concerne ceux qui en ont, la tradition la plus populaire est de faire une grande soirée en famille. En effet, 25,2 % des personnes qui ont participé à ce sondage maison ont sélectionné cette réponse.

Un peu plus loin derrière arrive la décoration du sapin de Noël, avec un taux de réponse de 19,3 %. Indispensable en cette période, certaines familles y accordent plus d'importance que d'autres. « Je le décore avec mes enfants », « J'attends que tombe la première neige », nombreuses sont les options d'habitudes qu'on peut avoir avec cet arbre sacré.

Écouter des films de Noël est la plus grande tradition de 12,6 % des répondants. D'ailleurs, pour les amateurs, le catalogue de Netflix en est riche cette année!

Notons que 8,4 % des répondants sont fidèles à la messe de minuit et 5,9 % ne rateraient pour rien au monde, l'atelier cuisine de Noël.

Enfin, seulement 0,8 % ont pour tradition de chanter des chansons de Noël en famille. Ceci dit, on n’a pas tous une voix de talent...

Quelle est votre plus grande tradition du temps des Fêtes?

- Faire la cuisine: 5,9 %

- Décorer le sapin de Noël: 19,3 %

- Écouter des films de Noël: 12,6 %

- Aller à la messe de minuit: 8,4 %

- Faire une grande soirée en famille: 25,2 %

- Chanter des chansons de Noël en famille: 0,8%

- Je n'ai pas de tradition: 27,7 %