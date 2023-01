L'année 2023 s'ouvre désormais à nous, laissant place, pour ceux qui le souhaitent, à de nouveaux défis.

On le sait, chaque Premier de l'an, on se dit tous que c'est le moment de prendre les bonnes résolutions. Il y a ceux qui décident de prendre plus de temps pour eux, ou ceux qui veulent plus d'économies pour enfin partir à Cuba comme ils l'ont longtemps rêvé.

Il a aussi ceux qui préfèrent ne pas prendre de résolutions au risque de ne pas les respecter ou qui ne s'y sentent pas obligés.

Dites-nous, vous, quelles sont vos résolutions pour 2023? Répondez à notre sondage.