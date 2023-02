À quel endroit principal allez-vous quand vous avez des achats à faire?

De plus en plus de bannières et boutiques ferment en Beauce pour différentes raisons que ce soit par le manque d’achalandage, le manque de personnel ou une trop forte concurrence.

L’équipe d’EnBeauce.com se demande quelles sont les habitudes d’achat de leurs lecteurs.

Il reste toujours les centres d’achat à Saint-Georges et Sainte-Marie qui comportent autant des bannières que des petites boutiques. Toutefois, peut-être trouvez-vous qu’il manque de choix et vous préférez faire de la route pour vous rendre dans les villes comme Lévis et Québec.

L’achat local tente de plus en plus de faire sa place auprès des consommateurs et on encourage cette pratique dans la société. Vous faites peut-être partie de ceux qui aiment encourager locale et qui aime aller dans les petites entreprises de la Beauce.

Finalement, on ne peut passer sous silence l’achat en ligne qui prend de plus en plus de place. On a remarqué durant la pandémie une forte hausse des commandes sur Internet.

Commentez et répondez à notre question de la semaine ICI.