Sondage : nos répondants raisonnables sur la consommation d’alcool

La majorité de nos répondants à la question de la semaine ne boivent qu’une à trois fois par semaine ou seulement pour les occasions spéciales.

C’est dans le cadre du Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe, que EnBeauce.com vous a interrogé sur vos habitudes de consommation.

Ce qui l’en ressort c’est que 25 % (45) prennent un verre de une à trois fois par semaine. La recommandation d’Éduc'alcool indique de limiter à 15 verres par semaine pour les hommes, et à 10 pour les femmes, et ce, sans boire tous les jours.

Toutefois, une étude est sortie dans le dernier mois qui a créé bien des différends dans la communauté de la santé disant que l’on devrait diminuer encore plus cette quantité.

La deuxième réponse populaire est celle de boire que dans les occasions spéciales 24,4 % (44).

Elle est suivie de très près des personnes qui disent boire tous les jours malgré les recommandations actuelles 21,1 % (38).

Puis, il y a ceux qui n’aiment tout simplement pas l’alcool 13,3 % (24) ou qui ne boivent tout simplement plus 12,2 % (22). Pour ces personnes, il y a toujours l’option des boissons sans alcool et on retrouve autant sur les tablettes que dans les différents restaurants et bars des produits sans alcool, dont les fameux mocktails.

Finalement, il y a une infime quantité de répondants 3,9 % (7) qui prennent un verre que très rarement ou pas du tout en raison de leur condition de santé

