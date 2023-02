Prenez-vous congé lors de la semaine de relâche de vos enfants?

Du 6 au 10 mars, les élèves des écoles de la CSSBE sont en relâche pendant toute une semaine ce qui peut causer tout un casse-tête pour les parents qui travaillent.

C’est pourquoi que Enbeauce.com vous demande si vous avez l’intention de prendre des journées de congé avec eux.

Souvent, des parents décident d’utiliser l’une de leurs semaines de vacances ou encore prendre un congé sans solde pour profiter de ces journées pour faire des activités avec leurs enfants.

D’autres prévoient plutôt prendre quelques journées et non toute la semaine. Il y a également ceux qui ne peuvent se permettre de ne pas travailler et qui ont inscrit leurs enfants dans des camps ou des activités.

On parle de plus en plus que les grands-parents sont de plus en plus présents dans la vie de leurs petits-enfants et que beaucoup s’offrent pour les garder durant cette période.

Finalement, il y a ceux qui préfèrent payer une personne pour les garder sous un œil avisé.

