TikTok : les gens plutôt indifférents à l'application

Il y a quelques jours, le gouvernement du Canada et celui du Québec ont annoncé l’interdiction d’utiliser l’application chinoise TikTok sur les appareils mobiles des fonctionnaires. Selon notre sondage de la semaine, nos répondants semblent rester indifférents sur la question.

Les raisons qui ont poussé les gouvernements à bannir TikTok sont la crainte que les données collectées par l’application puissent servir au régime chinois.

Les allégations portées n’inquiètent pas plus que n’importe quelle autre plateforme qui récolte également des données selon nos répondants (32,2 %).

Plusieurs se demandent même quelle est cette application qui est plutôt populaire chez la jeune génération et ne se sentent donc pas concernés par le sujet (23,7 %).

Tandis que 16,9 % des répondants disent avoir enlevé TikTok sur leur téléphone et celui de leurs enfants.

Il y a également ceux qui l’utilise, mais simplement pour regarder les vidéos et non en publier (16,9 %).

Et finalement, il en demeure une minorité qui fera davantage attention sur ce qu’ils consomment ou publie sur la plateforme (10,2 %).

