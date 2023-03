Impôts : les comptables toujours aussi populaires en Beauce

Plus de la moitié de nos répondants disent utiliser les services d’un comptable pour faire leur déclaration de revenus.

En effet, 60,5 % font appel à eux pour entre autres s’assurer de maximiser leur retour et sauver du temps également.

Puis, il y a les gens (30,6 %) qui utilisent des logiciels de déclaration pour le faire par eux-mêmes ce qui revient souvent beaucoup plus abordable. De plus, leur utilisation est de plus en plus simple.

Une petite quantité de personnes (7,3 %) se fit sur un ami ou un membre de famille qui veulent bien les aider. Bien souvent, ce sont des adolescents ou des personnes aînées qui se tournent vers cette solution.

Finalement, il y a très peu de personnes qui sont à faibles revenus ou des étudiants (1,6 %) qui font appel à divers services d’aide que ce soit des organisations bénévoles ou directement avec Revenu Québec.

La date limite de cette année pour remettre sa déclaration est le 1er mai.

Résultats de la question de la semaine

Non, j'engage un comptable. 60,5 % (75)

Oui, je m'en occupe depuis des années. 30,6 % (38)

Non, j'ai un ami qui le fait pour moi. 7,3 % (9)

Non, j'utilise les services d'aide. 1,6 % (2)