Immatriculation des vélos: 45% des répondants n'y croient pas

Le sondage de la semaine portait sur les réseaux cyclables. La question portait sur l'encadrement des réseaux cyclables, à savoir si l'immatriculation des vélos était une solution viable.

Sur ce, les résultats du sondage sont assez éloquents. Parmi les (100) répondants, près de 45% affirment que l'immatriculation des vélos n'est pas une solution.

Cette donnée s'additionne au 25% des personnes sondées, qui mentionne que les réseaux cyclables n'ont pas besoin de moyens de revenus supplémentaires.

Il faut tout de même également que les tiers des gens ressentaient le besoin d'immatriculer les vélos ou de trouver une autre source de financement, comme une taxe.

Au-delà des municipalités, les gouvernements gardent des fonds pour entretenir et assurer la sécurité des réseaux cyclables. Il est d'autant plus important de savoir que les services et les coûts reliés à ces infrastructures sont moindres, par rapport à de véritables routes.

Résultats officiels à la question : Comment pourrait-on favoriser l'encadrement des réseaux cyclables?

Il s'agirait d'immatriculer les vélos, comme les voitures —

Nos réseaux cyclables n'ont pas besoin de ressources financières supplémentaires —

Une taxe supplémentaire sur l'achat de vélos —