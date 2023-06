Sondage EnBeauce.com: 41,2% des répondants souffrent surtout de l'inflation

Pour 41,2 % des répondants à notre sondage de la semaine, la hausse des taux d'intérêt est un problème secondaire face à l'inflation qui fait vraiment mal.

En effet, cette semaine nous avons demandé à nos lecteurs de répondre à la question suivante: Est-ce que la hausse des taux d'intérêt freine vos projets d'achat (maison, voiture, entreprise, etc.)?

Il se trouve que 21,2 % d'entre eux ont indiqué qu'ils se préparaient depuis longtemps à cet investissement, donc malgré la hausse des taux, ils sont prêts pour poursuivre leur projet. À contrario, 20% des répondants ont dû mettre en arrêt leurs ambitions, en attendant une baisse significative.

Ceci dit, 11,8 % ont aussi choisi d'attendre, mais ce n'est pas un problème pour eux, car ils ne sont pas pressés.

Enfin, seulement 5,9 % des votants ont indiqué que, même si la hausse a freiné leur élan, ils continuent de suivre ce qui se vend sur le marché.

Voici les résultats:

- 20% : Oui, je vais repousser mes projets, tant qu'il n'y aura pas de baisses significatives.

- 5,9 % : Oui, mais je vais quand même continuer à regarder sur le marché ce qui est disponible.

- 11,8 % : Non, car mes projets d'achat peuvent attendre.

- 21,2% : Non, il y a des années déjà que je m'y suis préparé financièrement.

- 41,2 % : Ce qui fait mal, ce n’est pas le taux, c'est l'inflation!