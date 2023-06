Plus le temps passe, plus on entend parler de pénurie alimentaire. Les demandes de paniers alimentaires auprès d'organismes ne cessent de croître, surtout depuis la pandémie de COVID-19 et l'inflation.

Comme l'a rappelé Moisson Beauce la semaine passée, la faim ne prend pas de vacances. Ainsi, les enfants qui bénéficiaient de repas grâce à l'école, ne pourront plus en profiter durant la saison estivale. Avec la hausse de ses demandes et la diminution des dons, Moisson Beauce peinent à répondre aux personnes qui sont dans le besoin.

Depuis le début du printemps, la banque alimentaire vit une situation historiquement difficile en matière d’approvisionnement de denrées. Les dons recueillis auprès des épiciers partenaires sont triés et redistribués la journée même. Malgré la quantité reçue, le réseau actuel ne suffit plus à répondre à la demande des organismes en Beauce. Parallèlement, les conditions économiques actuelles, y compris l'inflation et la flambée des prix, ont un impact majeur sur le portefeuille et amènent de plus en plus de gens à avoir besoin d’une aide d’appoint pour se nourrir convenablement.

En ce sens, EnBeauce.com interroge ses lecteurs quant à leurs besoins. Répondez alors à la question suivante, dans notre section sondage: Avez-vous déjà souffert de la faim dans votre vie ?

Quelques idées pour faire la différence

- Maraîchers : Partagez les surplus de vos récoltes

- Jardiniers : Semez un rang de plus pour redonner vos surplus de fruits et légumes

- Particuliers : Achetez quelques fruits et légumes de plus ou toutes denrées non périssables lors de votre épicerie pour les redonner à la banque alimentaire. Profitez des spéciaux pour en donner encore plus !

- Faire un don monétaire sur le site internet de Moisson Beauce

Vous avez une idée pour nous prêter main-forte, chaque initiative peut faire une grande différence.

Contactez-nous au 418 227-4035 pour en discuter.

Quoi donner : Tous les fruits et légumes sont les bienvenus (frais, congelés ou en conserves), collations pour enfants ou toutes denrées non périssables.

Où donner : chez Moisson Beauce au 3750 10e Avenue, Saint-Georges.

Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi de 8 h 00 à 16 h 00 et le vendredi de 8 h 00 à 14 h 30.