Que préférez-vous: des «chèques-cadeaux» ou des baisses de taxes et d'impôt?

Cette semaine, le gouvernement fédéral a entrepris de verser à près de 11 millions de Canadiens un «remboursement sur l’épicerie», allant de 234 dollars à 628 dollars, selon la situation financière ou la taille du ménage.

Cette mesure d'Ottawa, bien accueillie par certains «pour passer au travers», décriée par d'autres «parce qu'insuffisante pour les plus démunis» s'inscrit dans la lignée des «coups de pouce» de l'État pour affronter l’augmentation du coût de la vie.

Là-dessus, Québec a été passablement généreux en la matière en 2022 — une année électorale, faut-il se rappeler, alors que plus ou moins 6,5 millions de contribuables ont eu droit à des crédits d'impôt, pour les moins nantis, et au versement de chèques modulés de 400 $ à 600 $ pour les personnes gagnants moins de 104 000 $ annuellement. Le coût de cette dernière mesure : 3,5 milliards $ pris à même les coffres gouvernementaux qui sont garnis par les versements en taxes et en impôts des contribuables québécois!

En mars dernier, le ministre des Finances, Éric Girard, avait aussi annoncé la réduction d’un point de pourcentage des taux d’imposition des deux premiers paliers des particuliers, les faisant respectivement passer de 15 % à 14 % et de 20 % à 19 %. L’ensemble des Québécois qui paient de l’impôt — soit 4,6 millions de contribuables — bénéficieront de cette mesure, mais à des degrés différents, avait-il fait savoir. Cette autre mesure coûtera 1,7 milliard de dollars par année et sera financée par une réduction des versements au Fonds des générations.

Ainsi, dans le cadre de son sondage-maison, EnBeauce.com pose cette semaine la question suivante: Préférez-vous recevoir des «chèques-cadeaux» des gouvernements ou favorisez-vous la réduction des taxes et une baisse des impôts? Répondez en cliquant ici.