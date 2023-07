Comment EnBeauce.com se dissocie de Facebook pour garantir votre accès rapide aux nouvelles locales

EnBeauce.com, votre source d'information locale de confiance, a pris une décision audacieuse pour s'assurer que vous puissiez continuer à accéder rapidement aux nouvelles qui vous intéressent. Comme vous le savez peut-être, Facebook a récemment décidé de ne plus afficher les nouvelles des médias sur votre fil d'actualité.

Cependant, l'équipe d'EnBeauce.com refuse d'abandonner ses principes et son engagement envers vous, ses précieux lecteurs. L'objectif principal d'EnBeauce.com est de vous fournir des informations de qualité, accessibles en temps réel et de manière indépendante. L'équipe reconnaît l'importance de l'information locale dans une démocratie et refuse de se soumettre aux menaces ouvertes qui pourraient priver les lecteurs de leur source d'information essentielle.

Plutôt que de réagir en victime face à cette situation, EnBeauce.com a fait preuve d'innovation. L'équipe a développé sa propre application mobile, offrant ainsi un moyen direct d'accéder aux nouvelles et de rester informé sur les événements locaux. Cette décision a permis à EnBeauce.com de se dissocier de la dépendance envers Facebook et de garantir que les nouvelles que vous souhaitez lire soient toujours rapidement accessibles.

Il est essentiel de comprendre pourquoi il est si important que les grandes plateformes ne deviennent pas les seules sources d'information. Dans un monde où il devient de plus en plus difficile de discerner la vérité du faux, l'indépendance de l'information est primordiale. Si nous nous fions uniquement aux géants du web pour nous fournir des nouvelles, nous risquons de perdre la diversité des sources et de devenir vulnérables à la manipulation et à la désinformation.

EnBeauce.com croit fermement en la valeur de l'information de qualité et en la nécessité de soutenir les médias locaux. L'équipe ne veut pas simplement vous informer, mais aussi vous donner les moyens d'agir. La solution est entre vos mains. Téléchargez l’application EnBeauce.com maintenant. En passant moins de temps sur les plateformes sociales et en consacrant plus de temps à consulter directement sur l’application, vous laisserez une empreinte numérique qui indique clairement les contenus qui vous importent réellement.

Cette action aura un impact bénéfique à la fois pour vous et pour ceux qui osent tenir tête à ces grandes entreprises qui tentent de contrôler nos vies. En refusant de vous soumettre, vous contribuez à changer le paradigme et à rétablir l'équilibre du pouvoir. Les géants du web ne peuvent rien sans vous, sans votre soutien et sans votre participation active.

EnBeauce.com est fier de jouer son rôle dans cette lutte pour l'indépendance de l'information et vous encourage à faire de même. Il est temps de reprendre le contrôle de votre expérience en ligne et de valoriser les médias locaux en les soutenant directement. L'important est d'accorder votre attention à des sources d'information fiables et de qualité.

En agissant de manière consciente et en privilégiant les médias indépendants, vous contribuez à créer un paysage médiatique plus sain et équilibré. Et EnBeauce.com est là pour vous fournir les informations dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, avec intégrité et professionnalisme.

