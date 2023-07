Obtenir un équilibre avec la nature en ayant un potager et des fleurs

Selon les réponses obtenues au sondage proposé cette semaine par EnBeauce.com, il semblerait que le mieux, dans un jardin, soit d'avoir des fleurs ainsi qu'un potager afin d'être en harmonie avec la nature.

C'est en tout cas ce qu'ont indiqué 45,9 % des participants.

Qui plus est, 28,4 % d'entre eux estiment que tant qu'à se mettre les mains dans la terre, autant que ça permette de remplir le garde-manger. D'autant que des fruits et légumes fraîchement cueillis dans le jardin ont un tout autre goût que ceux du commerce. Parfois, on peut même en stocker pour l'hiver. En ce sens, 4,1 % des répondants pensent avoir plutôt l'âme maraîchère qu'horticole.

Près de 10 % (9,4%) des personnes ayant donné leur avis sur ce sondage préfèrent les fleurs. De quoi embellir son terrain, sa terrasse ou son balcon. Ça met de la couleur!

Enfin, 12,2% des participants ne trouvent aucun intérêt à travailler dans le jardin ou jugent qu'ils n'ont pas le pouce vert. Il faut dire que c'est tout un art.

Que préférez-vous: jardin de fleurs ou potager?

- 9,5 % : Les fleurs, les fleurs, toujours les fleurs!

- 4,1 % : J'ai plus l'âme maraîchère qu'horticole.

- 45,9 % : Ça prend les deux pour être en harmonie avec la nature.

- 28,4 % : Tant qu'à planter, aussi bien que ça rapporte dans le garde-manger.

- 12,2 % :Je n'ai pas le pouce vert/J'ai n'ai aucun intérêt dans cette activité.